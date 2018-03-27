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Тулячка взяла золото на чемпионате России по тайскому боксу

Тулячка взяла золото на чемпионате России по тайскому боксу

26 марта в Наро-Фоминске завершился чемпионат России по тайскому боксу.

В Наро-Фоминске Московской области с 19 по 26 марта 2018 г. прошел Чемпионат и Первенство России по тайскому боксу. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов.

Команда Тульской областной федерации тайского бокса и спортивной школы «Восток» завоевала одно золото и одну бронзу.

Тулячка Офелия Маргарян в своей весовой категории завоевала награду высшей пробы и получила право выступить на чемпионате мира, который пройдет в 2018 году в Бангкоке.

А Бабинцева Наталья заняла 3-е место и выполнила норматив Мастера спорта России. Тренируется спортсмены под руководством Малаалиева Абдула.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил спортсменку Офелию Маргарян с победой:

«Ваша золотая медаль — результат упорных тренировок. Уверен, что талант, сила воли и трудолюбие принесут Вам еще не одну победу», — говорится в поздравительной телеграмме Алексея Дюмина.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:09 +9
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