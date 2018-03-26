Тулячка одержала победу во Всероссийском педагогическом конкурсе

Завершился Всероссийский конкурс стипендий и грантов имени Л. С. Выготского. Магистрантка ТГПУ имени Л. Н. Толстого Алина Стрекалова одержала победу в номинации «Студенты».

Учебную деятельность Алина совмещает с педагогической – преподаёт дисциплины дошкольного образования. Магистерская диссертация тулячки посвящена повышению педагогами уровня профессионального самосознания и умения рефлексировать.

В конкурсе принимали участие педагоги и студенты выпускных курсов, имеющие опыт работы с детьми в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Педагоги-победители конкурса получат по 50 тысяч рублей, студенты – по 20 тысяч. Некоторые из них будут приглашены в профильную «Летнюю школу».

Конкурс имени Л. С. Выготского прошёл в этом году второй раз и является первой в России инициативой, объединяющей педагогов всех форм дошкольного образования.