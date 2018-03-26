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Какие дома обесточат в Туле 27 марта

Какие дома обесточат в Туле 27 марта

Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов электричество будет отключено по следующим адресам:

  • ул. Л. Толстого, 117,
  • ул. Фрунзе, 25, 27,
  • ул. С. Перовской, 39,
  • п. Восточный, 3-а, 84, 86, 87, 70-74 (чётн.),
  • п. Н. Скуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
  • ул. Ствольная, 30,
  • ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.),
  • пер. Южный, 1-12,
  • ул. Академика Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
  • п. Горелки: ул. Макаренко, 1-25 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • пер. Охотный, 1, 3,
  • пер. Поддубный, 8,
  • ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.),
  • ул. Газовая, 30, 32, 34,
  • ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
  • ул. Верещагина, 1-22, 2-а, 1-а, 1-б, 1-в,
  • ул. Коксовая, 33, 35, 38-48 (чётн.),
  • пр-д Верещагина, 1-7,
  • Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
  • п. Горелки: пер. Охотный, 1-7,
  • пер. Соснянский, 7-13,
  • ул. Мирная, 1-8-а,
  • п. Матвеевские дачи,1-52,
  • 1-й-2-й-3-й-4-й Баташовские пр-ды,
  • ул. Баташовская, 9,
  • ул. Карпова, 4,
  • 25-й пр-д, 2-в,
  • 27-й пр-д, 26-а-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.),
  • 28-й пр-д, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.),
  • 29-й пр-д, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
  • ул. Плодородная.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:50 +2
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