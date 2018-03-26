Какие дома обесточат в Туле 27 марта
Специалисты «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов электричество будет отключено по следующим адресам:
- ул. Л. Толстого, 117,
- ул. Фрунзе, 25, 27,
- ул. С. Перовской, 39,
- п. Восточный, 3-а, 84, 86, 87, 70-74 (чётн.),
- п. Н. Скуратово, 56-80, 47-а, 47-в, 55-а, 56-а, 72-а, 72-б, 82-а,
- ул. Ствольная, 30,
- ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.),
- пер. Южный, 1-12,
- ул. Академика Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- п. Горелки: ул. Макаренко, 1-25 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- пер. Охотный, 1, 3,
- пер. Поддубный, 8,
- ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.),
- ул. Газовая, 30, 32, 34,
- ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Верещагина, 1-22, 2-а, 1-а, 1-б, 1-в,
- ул. Коксовая, 33, 35, 38-48 (чётн.),
- пр-д Верещагина, 1-7,
- Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
- п. Горелки: пер. Охотный, 1-7,
- пер. Соснянский, 7-13,
- ул. Мирная, 1-8-а,
- п. Матвеевские дачи,1-52,
- 1-й-2-й-3-й-4-й Баташовские пр-ды,
- ул. Баташовская, 9,
- ул. Карпова, 4,
- 25-й пр-д, 2-в,
- 27-й пр-д, 26-а-70 (чётн.), 27-71 (нечётн.),
- 28-й пр-д, 60-72 (чётн.), 47-51 (нечётн.),
- 29-й пр-д, 18-50 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
- ул. Плодородная.
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