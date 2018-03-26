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В Тульской области ищут регионального оператора по обращению с твердыми отходами

В Тульской области ищут регионального оператора по обращению с твердыми отходами

Для участия в конкурсе претенденты должны иметь безупречную репутацию, хорошую технологическую базу и потенциал для развития.

В рамках оперативного совещания в тульском правительстве министр природных ресурсов и экологии Юрий Панфилов сообщил о проведении отбора региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. В Тульской области предусмотрено две зоны деятельности региональных операторов.

В рамках конкурсов претендентам предъявляются высокие требования: участники должны иметь не только высокую финансовую, технологическую и кадровую базу, но и потенциал развития. Алексей Дюмин подчеркнул, что у операторов не должно быть негативного опыта работы в других регионах.

В Тульской области готовится модернизация всей коммунальной инфраструктуры в части обращения с отходами. Планируется рекультивация старых полигонов, созданию мусороперерабатывающих предприятий, отвечающих экологическим требованиям. В прошлом году в области ликвидировано пять муниципальных свалок и более 1000 мест несанкционированного складирования отходов. 

Алексей Дюмин поручил министерству экологии и природных ресурсов Тульской области обеспечить прозрачность конкурса и своевременное опубликование документации, а также детальную экспертизу всех участников конкурса и их компетенций.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 0
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