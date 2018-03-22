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Заокская биоферма получила незаконное заключение о безопасности кабачков
Фото gmpnews.ru

Заокская биоферма получила незаконное заключение о безопасности кабачков

Документ «Биоферме Болотово» выдала организация «МебельГард».

Роспотребнадзор проверил документацию ООО «Биоферма Болотово» в Заокском районе Тульской области.

В ходе проверки сотрудники ведомства нашли нарушения в декларировании свежих кабачков. Предоставленные в фирме документы содержали результаты экспертизы продукта, проведенной испытательной лабораторией «МебельГард». Однако по аккредитации лаборатория могла проводить испытания только по одному показателю — содержанию ртути. Соответственно, результаты экспертизы по остальным пунктам были признаны недействительными.

За недостоверные сведения о продукции в отношении ООО «Биоферма Болотово» возбуждено дело об административном правонарушении, а также выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии продуктов.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:04 +2
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Место
Заокский районТульская область

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