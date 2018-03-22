Заокская биоферма получила незаконное заключение о безопасности кабачков
Документ «Биоферме Болотово» выдала организация «МебельГард».
Роспотребнадзор проверил документацию ООО «Биоферма Болотово» в Заокском районе Тульской области.
В ходе проверки сотрудники ведомства нашли нарушения в декларировании свежих кабачков. Предоставленные в фирме документы содержали результаты экспертизы продукта, проведенной испытательной лабораторией «МебельГард». Однако по аккредитации лаборатория могла проводить испытания только по одному показателю — содержанию ртути. Соответственно, результаты экспертизы по остальным пунктам были признаны недействительными.
За недостоверные сведения о продукции в отношении ООО «Биоферма Болотово» возбуждено дело об административном правонарушении, а также выдано предписание о прекращении действия декларации о соответствии продуктов.