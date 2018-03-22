В историческом центре Тулы сносят дома

Фото пресс-службы администрации Тулы.

На месте старых зданий пройдет подъездная дорога к новому мосту через Упу.

В Туле городские власти продолжают снос строений по ул. Мосина. Сегодня, 22 марта, разобраны дома №2 и 4.

На месте старых зданий пройдет подъездная дорога к новому мосту через Упу. Уже сейчас завершен снос хлораторной, продолжается снос склада и гаража.

В работах по сносу и вывозу строительного мусора задействованы гусеничный экскаватор, самосвал, ломовоз.