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Щекинец заколол ножом знакомого в шею
Фото skr.su

Щекинец заколол ножом знакомого в шею

Подозреваемый в преступлении заключен под стражу.

Сегодня, 22 марта, в квартире одного из домов на улице Школьная в Советске Щекинского района обнаружено тело 62-летнего мужчины. Причиной смерти стала колото-резанная рана в шею.

По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель. По версии следствия, трое знакомых распивали спиртные напитки, и между ними возникла ссора. В ходе конфликта один из мужчин взял нож и нанес обидчику удар в шею. От полученных повреждений тот скончался на месте.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:50 +2
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Место
СоветскЩекинский район Тульской области

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