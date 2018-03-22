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Щекинец заколол ножом знакомого в шею
Подозреваемый в преступлении заключен под стражу.
Сегодня, 22 марта, в квартире одного из домов на улице Школьная в Советске Щекинского района обнаружено тело 62-летнего мужчины. Причиной смерти стала колото-резанная рана в шею.
По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель. По версии следствия, трое знакомых распивали спиртные напитки, и между ними возникла ссора. В ходе конфликта один из мужчин взял нож и нанес обидчику удар в шею. От полученных повреждений тот скончался на месте.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается.
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