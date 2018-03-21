Тула вошла в десятку популярных городов для путешествий с детьми на весенние каникулы

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые недорогие у туристов с детьми города России для отдыха на весенние школьные каникулы.

Рейтинг составлен по данным анализа запросов и броней гостиниц и квартир с 24 марта по 1 апреля 2018 года.

В топ-10 российских городов, популярных для недорогих поездок с детьми на весенние каникулы, входят Великий Новгород, Коломна, Кострома, Смоленск, Самара, Рязань, Ижевск, Тула, Киров и Липецк.



По данным сервиса, российские туристы бронируют жилье в Туле в дни весенних каникул в среднем на полторы ночи и тратят на проживание менее двух тысяч рублей в сутки.