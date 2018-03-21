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Тула вошла в десятку популярных городов для путешествий с детьми на весенние каникулы

Тула вошла в десятку популярных городов для путешествий с детьми на весенние каникулы

Рейтинг составлен по данным анализа запросов и броней гостиниц и квартир с 24 марта по 1 апреля 2018 года.

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые недорогие у туристов с детьми города России для отдыха на весенние школьные каникулы.

Рейтинг составлен по данным анализа запросов и броней гостиниц и квартир с 24 марта по 1 апреля 2018 года.
 
В топ-10 российских городов, популярных для недорогих поездок с детьми на весенние каникулы, входят Великий Новгород, Коломна, Кострома, Смоленск, Самара, Рязань, Ижевск, Тула, Киров и Липецк.

По данным сервиса, российские туристы бронируют жилье в Туле в дни весенних каникул в среднем на полторы ночи и тратят на проживание менее двух тысяч рублей в сутки. 

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:52 0
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