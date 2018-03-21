Николаю Макаровцу исполнилось 79 лет

Фото из архива Myslo.

Сегодня первому заместителю генерального директора — научному руководителю — генеральному конструктору АО «НПО «Сплав», Почетному гражданину Тульской области, депутату Тульской областной Думы, Герою России Николаю Макаровцу исполняется 79 лет.

Губернатор поздравил выдающегося конструктора-оружейника с днем рождения. Алексей Дюмин подчеркнул, что с именем Николая Макаровца в регионе связано множество ярких достижений и успехов:

«Благодаря Вашим знаниям, таланту ученого и руководителя НПО «Сплав» стабильно развивается, создает уникальное вооружение, вносит неоценимый вклад в экономику региона. Большого уважения заслуживает Ваша депутатская деятельность, стремление служить родной земле и ее жителям».

Myslo и «Слобода» присоединяются к поздравлениям!