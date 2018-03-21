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Министр транспорта высказался о тульском трамвае

Министр транспорта высказался о тульском трамвае

Сегодня, 21 марта, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник проводит пресс-конференцию.

По поводу трамвайного движения в Туле Родион Дудник высказал свое мнение:

– Трамвай нужен, но решать этот вопрос должны жители. Окончательное решение может быть принято после тщательного изучения вопроса. Возможно где-то трамвайная линия и не нужна. Но в целом, я думаю, трамвай Туле нужен!

 

Напомним, сейчас в Туле муниципальная общественная комиссия обрабатывает результаты общегородского голосования «Решаем вместе!».

 

18 марта туляки высказали свое мнение по вопросам благоустройства общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» и организации транспортной стратегии города. В числе прочих был и вопрос о трамвайном движении в городе: убрать или оставить?

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:46 +1
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