Министр транспорта высказался о тульском трамвае

По поводу трамвайного движения в Туле Родион Дудник высказал свое мнение:

– Трамвай нужен, но решать этот вопрос должны жители. Окончательное решение может быть принято после тщательного изучения вопроса. Возможно где-то трамвайная линия и не нужна. Но в целом, я думаю, трамвай Туле нужен!

Напомним, сейчас в Туле муниципальная общественная комиссия обрабатывает результаты общегородского голосования «Решаем вместе!».

18 марта туляки высказали свое мнение по вопросам благоустройства общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» и организации транспортной стратегии города. В числе прочих был и вопрос о трамвайном движении в городе: убрать или оставить?