Министр транспорта высказался о тульском трамвае
Сегодня, 21 марта, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Родион Дудник проводит пресс-конференцию.
По поводу трамвайного движения в Туле Родион Дудник высказал свое мнение:
– Трамвай нужен, но решать этот вопрос должны жители. Окончательное решение может быть принято после тщательного изучения вопроса. Возможно где-то трамвайная линия и не нужна. Но в целом, я думаю, трамвай Туле нужен!
Напомним, сейчас в Туле муниципальная общественная комиссия обрабатывает результаты общегородского голосования «Решаем вместе!».
18 марта туляки высказали свое мнение по вопросам благоустройства общественных пространств по программе «Формирование комфортной городской среды» и организации транспортной стратегии города. В числе прочих был и вопрос о трамвайном движении в городе: убрать или оставить?