Туляков приглашают поучаствовать в конкурсе «Суперобжора»

Любителей вкусно поесть приглашают на 12-й, открытый чемпионат по скоростному поеданию продуктов — «СУПЕРОБЖОРА 2018». Участников ждут «Картофельный штурм», «Ночной обжор», «Буратино по нашему» и другие испытания.

Конкурс состоится 1 апреля в баре CLEVER BAR в 16.00. Главный приз — велосипед.

Чтобы принять участие, скачайте и пришлите заполненную заявку на почту mt@71region.ru

В заявке необходимо отметить один конкурс в котором вам хочется участвовать. Количество участников ограничено! К участию допускаются лица старше 18 лет (каждый участник может принять участие только в одном конкурсе, удостоверение личности — обязательно).

Также заявки принимаются в CLEVER BAR (ул. Каминского, 24). Заявки принимаются до 29 марта, а 30 марта состоится жеребьевка.