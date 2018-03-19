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В Туле осудили водителя «Ягуара», устроившего шоу с наркотиками на проспекте Ленина

В Туле осудили водителя «Ягуара», устроившего шоу с наркотиками на проспекте Ленина

Он получил 4 года лишения свободы за незаконное хранение амфетамина.

На днях Центральный районный суд вынес приговор 33-летнему туляку, задержание которого прогремело в Туле в июле 2017 года.

Напомним, вечером 20 июля на проспекте Ленина неподалеку от пересечения с ул. Первомайской сотрудники полиции задержали белый «Ягуар» с красивыми номерами — М 999 КТ 71.

По словам заместителя руководителя пресс-службы регионального УМВД Сергея Сергейчева, поводом для задержания водителя стала неспокойная манера езды — иномарка создавала помехи для других участников движения:

- Когда автомобиль остановили полицейские, молодой человек стал вести себя агрессивно. Инспекторы были вынуждены применить специальные средства — наручники.

 

Судя по поведению, задержанный был не вполне трезв, однако от прохождения медосвидетельствования отказался.
 
При досмотре в сумке водителя «Ягуара» были обнаружены крупная сумма денег, банковские карточки и сигаретная пачка, в которой оказались наркотики в свертках. Эксперты подтвердили — в свертках находится амфетамин общей массой 5,74 грамма (это считается крупным размером, что меняет квалификацию статьи).
 
Очевидцы рассказывали, что водитель пытался выбросить сумку с наркотиками, вел себя неадекватно.
 
 

В ходе следствия уголовное дело потянуло на три тома. Однако вменили задержанному всего одну статью — 228 ч. 2 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта психотропного вещества, в крупном размере).

В отношении задержанного Матюнина В. Н. была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Суд установил, что Матюнин незаконно приобрел психотропное вещество — смесь, содержащую амфетамин и незаконно же хранил его в своем автомобиле вплоть до 20 июля 2017 года, когда его задержали.

Судебное заседание несколько раз откладывалось по разным причинам. И вот 13 марта 2018 года Центральным районным судом Тулы был вынесен приговор в отношении Матюнина В. Н. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Подсудимого взяли под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

К слову, машина, на которой передвигался задержанный, довольно приметная: ее выставляли на тульских фестивалях «Автострада».

По некоторым данным, осужденный 33-летний Матюнин — близкий родственник бывшего тульского криминального авторитета, «вора в законе» Алексея Матюнина (Лёсик), который скончался в 2009 году.

Справка

Санкция ч. 2 ст. 228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3-х лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года либо без такового.

 

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Задержание водителя "Ягуара" в центре Тулы, Фото: 1
Задержание водителя "Ягуара" в центре Тулы, Фото: 2
Задержание водителя "Ягуара" в центре Тулы, Фото: 3
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:02 +2
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