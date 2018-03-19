В Туле осудили водителя «Ягуара», устроившего шоу с наркотиками на проспекте Ленина
Он получил 4 года лишения свободы за незаконное хранение амфетамина.
На днях Центральный районный суд вынес приговор 33-летнему туляку, задержание которого прогремело в Туле в июле 2017 года.
Напомним, вечером 20 июля на проспекте Ленина неподалеку от пересечения с ул. Первомайской сотрудники полиции задержали белый «Ягуар» с красивыми номерами — М 999 КТ 71.
По словам заместителя руководителя пресс-службы регионального УМВД Сергея Сергейчева, поводом для задержания водителя стала неспокойная манера езды — иномарка создавала помехи для других участников движения:
- Когда автомобиль остановили полицейские, молодой человек стал вести себя агрессивно. Инспекторы были вынуждены применить специальные средства — наручники.
В ходе следствия уголовное дело потянуло на три тома. Однако вменили задержанному всего одну статью — 228 ч. 2 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта психотропного вещества, в крупном размере).
В отношении задержанного
Судебное заседание несколько раз откладывалось по разным причинам. И вот 13 марта 2018 года Центральным районным судом Тулы был вынесен приговор в отношении Матюнина
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
К слову, машина, на которой передвигался задержанный, довольно приметная: ее выставляли на тульских фестивалях «Автострада».
По некоторым данным, осужденный 33-летний Матюнин — близкий родственник бывшего тульского криминального авторитета, «вора в законе» Алексея Матюнина (Лёсик), который скончался в 2009 году.
Санкция ч. 2 ст. 228 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 3-х лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1 года либо без такового.