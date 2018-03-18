Звезды фигурного катания проголосовали в Туле

Сегодня вечером на главной площади Тулы с участием звезд пройдет новое ледовое шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда».

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Роман Костомаров, Татьяна Волосажар, Максим Траньков, Максим Маринин, Илья Авербух, Антон Сихарулидзе проголосовали в Туле. Сегодня вечером они выступают в ледовом шоу на губернском катке, поэтому заранее подали заявления о голосовании по месту нахождения 18 марта.

Фигуристы получили бюллетени на тематическом избирательном участке «Спортивный» в школе № 17 на улице Фрунзе. Туляки, голосовавшие в это же время, с удовольствием брали автографы у известных спортсменов, делали селфи. А юные фигуристы подарили гостям тульские пряники.

Напомним, в 21.00 на главной площади Тулы на губернском катке начнется новое ледовое шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда», затем для туляков споет группа «Серебро».

В связи с этим мероприятием городской транспорт будет работать до 00 часов.