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Туляки выбирают «визитную карточку» малых городов

Туляки выбирают «визитную карточку» малых городов

Жители 14 городов региона сегодня выбирают логотип своего населенного пункта.

Сегодня на избирательных участках Тульской области параллельно с голосованием за президента России, жители 14 городов выбирают еще и «визитную карточку» своего города – логотип. «Решаем вместе!» - так называется плебесцит по местным вопросам. 
 
Напомним, в январе этого года правительство региона объявило о начале проекта «Бренды малых городов». В феврале прошел конкурс на создание логотипов. В администрацию Веневского района поступило 23 заявки, 8 из которых утвердила для дальнейшего голосования профильная комиссия. 
 
В листе для голосования приводятся изображения отобранных логотипов и их текстовое описание. Волонтеры разъясняют порядок заполнения листа для голосования.
 
– Сегодня веневцы выбирают логотип города, с которого начинается формирование туристического бренда. Это станет первым шагом в развитии потенциала нашего района. Наша счетная комиссия состоит из 5 человек, которые ведут список участников голосования; выдают листы для голосования; проводят подсчет голосов, – рассказала председатель счетной комиссии по выбору логотипа Венева Персиянцева.
 
Плавчане выбирают из восьми вариантов, которые прошли конкурсный отбор и были допущены до голосования решением общественной комиссии.
 
 
В Чернском районе также выбирают свой логотип жители райцентра. Для этого в Черни открылись два специальных счетных участка – в Чернской средней школе №1 и районном Доме культуры. Были сформированы 2 счетные комиссии, центр обработки информации, на участках работают волонтеры.
 
 
– В бюллетене представлены 8 логотипов, которые были разработаны художниками и дизайнерами, как профессионалами, так и любителями. Необходимо выбрать не более двух из представленного списка, поставив галочку в пустом окне рядом с понравившимся изображением, - рассказал председатель счетной комиссии Владислав Скоркин.
 
Жители Куркино активно голосуют за логотип своего поселка. Люди приходят семьями, советуются друг с другом и делают свой выбор.
 
 
Елена Мельникова, п. Куркино:
 
- Считаю, что нашему районному центру логотип нужен. Именно по нему будет формироваться первое представление о нашем поселке. Надеемся, что это станет первым шагом в развитии туристического потенциала района. Очень хочется, чтобы наш поселок стал красивым и процветающим, чтобы он развивался, создавались рабочие места, молодежь тянулась домой.
 
С интересом включились в голосование жители Теплого. В районном центре расположились 6 счетных участков, один из которых находится в большом комфортабельном автобусе, он остановился на улице Сельхозтехниковской.
 
Анастасия Земскова, Чернышовы Сергей, Жанна и маленький Сережа:
 
- Выбирали логотип всей семьей. Нам сразу понравился один из десяти. Надеемся, вскоре именно его увидим на сувенирах и баннерах в нашем районе.
 
Голосование продлится до 20.00.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:39 −1
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