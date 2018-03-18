Туляков приглашают на ледовое шоу Авербуха и концерт группы «Серебро»
Сбор гостей в 20.00. Приглашаются все желающие!
18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, на главной площади Тулы пройдет ряд мероприятий праздничной программы «Россия в моем сердце».
На Губернском катке для туляков и гостей города в новом ледовом шоу Ильи Авербуха выступят прославленные российские фигуристы Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие.
Во время праздника состоится подведение итогов конкурса участников проекта #селфивыбор71.
Для всех гостей будет работать полевая кухня.
Завершится праздник выступлением группы «Серебро».
Сбор гостей в 20.00. Приглашаются все желающие!
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