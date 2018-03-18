Туляков приглашают на ледовое шоу Авербуха и концерт группы «Серебро»

Сбор гостей в 20.00. Приглашаются все желающие!

18 марта, в День воссоединения Крыма с Россией, на главной площади Тулы пройдет ряд мероприятий праздничной программы «Россия в моем сердце».

На Губернском катке для туляков и гостей города в новом ледовом шоу Ильи Авербуха выступят прославленные российские фигуристы Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Волосожар, Максим Траньков, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и другие.

Во время праздника состоится подведение итогов конкурса участников проекта #селфивыбор71.

Для всех гостей будет работать полевая кухня.

Завершится праздник выступлением группы «Серебро».

Сбор гостей в 20.00. Приглашаются все желающие!