Избирательные участки в Тульской области обследовали кинологи с собаками

На данный момент правонарушений в ходе выборов не зафиксировано. Об этом на брифинге в пресс-центре областной избирательной комиссии рассказал начальник Управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин.

- Для обеспечения правопорядка в местах голосования с 16 по 18 марта задействовано более 3600 полицейских, - сказал Сергей Галкин. - В этой работе участвуют представители Росгвардии, сотрудники частных охранных организаций, представители народных дружин, казачества и общественных формирований. Непосредственно в день голосования порядок на избирательных участках обеспечивают 1893 сотрудника.

Избирательные участки и прилегающие к ним территории были обследованы правоохранительными органами с участием кинологов и применением технических средств. На данный момент каких-либо правонарушений не зафиксировано.