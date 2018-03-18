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Избирательные участки в Тульской области обследовали кинологи с собаками

Избирательные участки в Тульской области обследовали кинологи с собаками

Об этом рассказал глава регионального УМВД России Сергей Галкин.

На данный момент правонарушений в ходе выборов не зафиксировано. Об этом на брифинге в пресс-центре областной избирательной комиссии рассказал начальник Управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин.

- Для обеспечения правопорядка в местах голосования с 16 по 18 марта задействовано более 3600 полицейских, - сказал Сергей Галкин. - В этой работе участвуют представители Росгвардии, сотрудники частных охранных организаций, представители народных дружин, казачества и общественных формирований. Непосредственно в день голосования порядок на избирательных участках обеспечивают 1893 сотрудника.

Избирательные участки и прилегающие к ним территории были обследованы правоохранительными органами с участием кинологов и применением технических средств. На данный момент каких-либо правонарушений не зафиксировано.

Сюжет: Выборы-2018
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