Явка на 18.00: в Тульской области проголосовали более 61% избирателей
Самая высокая явка отмечается в Куркинском (78,52%), Каменском (74,34) и Суворовском районах (72,64%).
В 18.45 в пресс-центре избирательной комиссии Тульской области прошел брифинг Александра Машкова, заместителя председателя регионального избиркома.
По словам Александра Машкова, на 18.00 в Тульской области свой выбор сделали 730152 человека. Это 61,23 % от общего числа избирателей.
Александр Машков отметил, что самая высокая явка отмечается в Куркинском (78,52%), Каменском (74,34) и Суворовском районах (72,64%). Голосование продолжается. Наименьшая активность избирателей по-прежнему наблюдается в Киреевском районе – 56,10%.
В областном центре показатели явки на 18.00 следующие:
- Зареченский район – 60,93%,
- Привокзальный район – 58,03%,
- Пролетарский район – 60,29%,
- Советский район – 62,04%,
- Центральный район – 60,3%.
В целом по городу – 60,32%.
сегодня, в 20:30, 6 241 0
сегодня, в 18:00, 10 401 1
сегодня, в 17:29, 9 709 0
сегодня, в 17:03, 9 344 0
Другие статьи по темам
Место