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Явка на 18.00: в Тульской области проголосовали более 61% избирателей

Явка на 18.00: в Тульской области проголосовали более 61% избирателей

Самая высокая явка отмечается в Куркинском (78,52%), Каменском (74,34) и Суворовском районах (72,64%).

В 18.45 в пресс-центре избирательной комиссии Тульской области прошел брифинг Александра Машкова, заместителя председателя регионального избиркома.

По словам Александра Машкова, на 18.00 в Тульской области свой выбор сделали 730152 человека. Это 61,23 % от общего числа избирателей.

Александр Машков отметил, что самая высокая явка отмечается в Куркинском (78,52%), Каменском (74,34) и Суворовском районах (72,64%). Голосование продолжается. Наименьшая активность избирателей по-прежнему наблюдается в Киреевском районе – 56,10%.

В областном центре показатели явки на 18.00 следующие:

  • Зареченский район – 60,93%,
  • Привокзальный район – 58,03%,
  • Пролетарский район – 60,29%,
  • Советский район – 62,04%,
  • Центральный район – 60,3%.

В целом по городу – 60,32%.

Сюжет: Выборы-2018
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