В Туле прошел международный фестиваль «Триумф джаза»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

«Триумф джаза» — один из старейших российских джазовых фестивалей мирового уровня, созданный Игорем Бутманом в 2001 году.

16 и 17 марта в Туле впервые прошли два грандиозных концерта в рамках XVIII международного фестиваля «Триумф джаза». На сцене Тульской областной филармонии выступили Roy Hargrove Quintet (США), Квартет Олега Бутмана, Amina Figarova group, Московский Джазовый Оркестр под управлением Игоря Бутмана и Tony Momrelle (Великобритания).

Участников фестиваля и зрителей от имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина приветствовал его заместитель Сергей Егоров. Он зачитал приветственный адрес главы региона, в котором, в частности, говорится:

- Это один из старейших джазовых фестивалей в России, который традиционно собирает лучших исполнителей. Благодарю его создателя Игоря Бутмана за возможность провести такое значимое культурное событие на тульской земле. Уверен, что фестиваль оставит у поклонников этого музыкального стиля самые приятные впечатления.

В ходе общения с журналистами тульских СМИ народный артист России Игорь Бутман выразил уверенность в том, что фестиваль станет традиционным событием на Тульской земле.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина сообщила, что на встрече с Игорем Бутманом достигнуты предварительные договоренности о профессиональной поддержке со стороны музыканта воспитанников центра одаренных детей «Мастерская талантов», созданного по инициативе губернатора Алексея Дюмина.

«Триумф джаза» — один из старейших российских джазовых фестивалей мирового уровня, созданный Игорем Бутманом в 2001 году. За прошедшие 18 лет «Триумф джаза» впервые представил российской публике таких величайших джазовых музыкантов, как Билл Эванс, Маккой Тайнер, Ди Ди Бриджуотер, Дэйв Холланд, Гэри Бертон, Ли Кониц, Ли Ритенаур, Рой Хэйнз, Тутс Тилеманс, Билли Кобэм, Джино Ваннелли, Гэри Бартц, Элвин Джонс, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер, Майк Стерн, группу TAKE 6 и еще более сотни настоящих легенд джаза.

С 2013 года фестиваль проводится не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, а с 2018 года — и в Туле.