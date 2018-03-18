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Два участка в Щекино посетили представители ОБСЕ

Два участка в Щекино посетили представители ОБСЕ

Представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе побывали 18 марта на избирательных участках Тульской области.

Как сообщает пресс-центр тульского избиркома, два участка, расположенные в городе Щекино, посетили представители ОБСЕ. Нарушений выявлено не было, замечаний по организации процедуры голосования на избирательных участках не поступало.

Председатель территориальной избирательной комиссии Щекинского района Раиса Банникова:

- Явка избирателей в Щекинском районе на 15.00 составила 48,24%. Участковые избирательные комиссии работают в штатном режиме. Члены ТИК смотрят видеотрансляции с участков на сайте Центризбиркома. На каждом из участков присутствуют наблюдатели. Всего их 206 человек. Из них 83 — с правом совещательного голоса, 99 — представители Общественной палаты.

На выборах президента более 4,5 тысячи щекинцев голосуют впервые. На память о дне голосования им вручают блокноты, значки, приглашения на культурные и спортивные мероприятия.

Без внимания в районе не оставлены и люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них на участках создана доступная среда. Так, участок № 2816 в школе № 11 оборудован всем необходимым для голосования слабовидящих граждан, в том числе подготовлены и информационные материалы, напечатанные шрифтом Брайля. К бюллетеням прилагается специальный трафарет.

Сюжет: Выборы-2018
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