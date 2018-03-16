Администрация Тулы по просьбе жителей установила дорожные знаки на перекрёстке

В городской администрации проведена работа по обращениям граждан.

Жители ул. Ершова и ул. Демьянова обратились с просьбой установить дорожные знаки, регулирующие проезд на перекрёстке. Работы по установке знаков приоритета были выполнены подрядной организацией.

Ещё одно обращение поступило от жителей дома № 23 по улице Мира с жалобой на отсутствие газоснабжения. Работы по ремонту дымовых труб выполнены специализированной организацией ПКФ «Нефтегазспецстрой», подача газа восстановлена.