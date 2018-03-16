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Администрация Тулы по просьбе жителей установила дорожные знаки на перекрёстке

Администрация Тулы по просьбе жителей установила дорожные знаки на перекрёстке

В городской администрации проведена работа по обращениям граждан.

Жители ул. Ершова и ул. Демьянова обратились с просьбой установить дорожные знаки, регулирующие проезд на перекрёстке. Работы по установке знаков приоритета были выполнены подрядной организацией.

Ещё одно обращение поступило от жителей дома № 23 по улице Мира с жалобой на отсутствие газоснабжения. Работы по ремонту дымовых труб выполнены специализированной организацией ПКФ «Нефтегазспецстрой», подача газа восстановлена.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:25 +2
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