новости
новости
Регистрация
За год тульские приставы взыскали «зарплатных» долгов на 160 млн рублей
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

За год тульские приставы взыскали «зарплатных» долгов на 160 млн рублей

В Туле состоялось расширенное заседание коллегии регионального Управления Федеральной службы судебных приставов.

Участников мероприятия приветствовал заместитель Губернатора Тульской области Александр Сорокин. Он сообщил, что в прошлом году возросло количество фактически исполненных судебных решений, увеличилось поступление денежных средств в бюджеты всех уровней. В 2017 году взыскано более 4 млрд 600 млн рублей.

В пользу предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона взыскано более 450 млн рублей. Работники предприятий региона получили заработанные, но невыплаченные средства в размере более 160 млн рублей.

Одна из ключевых задач службы – защита прав детей, воспитывающихся в неполных семьях и детских домах. Сотрудники Управления активно применяют уголовно-правовой механизм воздействия на должников – в отношении злостных неплательщиков алиментов возбуждено более 500 уголовных дел, на содержание детей взыскано более 107 млн рублей.

Еще одно важное направление работы – обеспечение установленного порядка деятельности судов. С 1 июня в России вводятся судебные разбирательства с участием присяжных заседателей в судах районного звена, и задача приставов – обеспечить их безопасность. В конце коллегии наиболее отличившиеся сотрудники Управления ФССП были отмечены региональными наградами.
 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областисудебные приставыколлегияправительство Тульской области
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Воспитанники Ленинской детской школы искусств получат новые учебные классы
Воспитанники Ленинской детской школы искусств получат новые учебные классы
Администрация Тулы по просьбе жителей установила дорожные знаки на перекрёстке
Администрация Тулы по просьбе жителей установила дорожные знаки на перекрёстке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.