За год тульские приставы взыскали «зарплатных» долгов на 160 млн рублей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Участников мероприятия приветствовал заместитель Губернатора Тульской области Александр Сорокин. Он сообщил, что в прошлом году возросло количество фактически исполненных судебных решений, увеличилось поступление денежных средств в бюджеты всех уровней. В 2017 году взыскано более 4 млрд 600 млн рублей.

В пользу предприятий топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона взыскано более 450 млн рублей. Работники предприятий региона получили заработанные, но невыплаченные средства в размере более 160 млн рублей.

Одна из ключевых задач службы – защита прав детей, воспитывающихся в неполных семьях и детских домах. Сотрудники Управления активно применяют уголовно-правовой механизм воздействия на должников – в отношении злостных неплательщиков алиментов возбуждено более 500 уголовных дел, на содержание детей взыскано более 107 млн рублей.

Еще одно важное направление работы – обеспечение установленного порядка деятельности судов. С 1 июня в России вводятся судебные разбирательства с участием присяжных заседателей в судах районного звена, и задача приставов – обеспечить их безопасность. В конце коллегии наиболее отличившиеся сотрудники Управления ФССП были отмечены региональными наградами.

