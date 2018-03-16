Тульских школьников научили стрелять и обращаться с оружием

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Ребята приняли участие в патриотическом турнире, посвящённом воссоединению Крыма с Россией.

В Региональном центре подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области состоялся стрелковый турнир, посвященный воссоединению Крыма с Россией.





Участников соревнований приветствовала заместитель председателя правительства – министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. По её словам, для молодого поколения очень важно формирование культуры обращения с оружием и навыков безопасного владения им.

Главные цели этого турнира – повышение престижа службы в Вооруженных силах России, воспитание у молодежи морально-волевых и физических качеств, пропаганда здорового образа жизни.

Ребята состязались в стрельбе из пневматической винтовки, страйкбольного оружия, газопневматического пистолета ПМ, а также собирали и разбирали автомат Калашникова на время. В соревнованиях приняли участие более 60 человек.