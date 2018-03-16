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Тульских школьников научили стрелять и обращаться с оружием
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульских школьников научили стрелять и обращаться с оружием

Ребята приняли участие в патриотическом турнире, посвящённом воссоединению Крыма с Россией.

В Региональном центре подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области состоялся стрелковый турнир, посвященный воссоединению Крыма с Россией.



Участников соревнований приветствовала заместитель председателя правительства – министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. По её словам, для молодого поколения очень важно формирование культуры обращения с оружием и навыков безопасного владения им. 

Главные цели этого турнира – повышение престижа службы в Вооруженных силах России, воспитание у молодежи морально-волевых и физических качеств, пропаганда здорового образа жизни.

Ребята состязались в стрельбе из пневматической винтовки, страйкбольного оружия, газопневматического пистолета ПМ, а также собирали и разбирали автомат Калашникова на время. В соревнованиях приняли участие более 60 человек.

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:52 +1
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