Тульские власти ответили предписанием на статью народного журналиста

14 марта тулячка Любовь Афонина опубликовала в «Народном журналисте» пост» «Растопите Мясново!».

– В продолжение рейдов редакции решила сообщить о ситуации в районе Мясново. С самого начала снегопадов и по сей день не приезжала ни одна служба, чтобы почистить снег с дороги: ходить уже невозможно, ноги утопают, а под снегом сплошной лед. Машины застревают, нормально проехать невозможно. Не расчищены пешеходные дорожки вдоль домов – снега по щиколотку, люди ходят по обочинам, с коляской не проедешь. Коммунальные службы сидят и ждут, пока все само растает.

Во всех без исключения домах все козырьки засыпаны снегом. На фотографии видно, что снега примерно 20-30 см и козырьку лет 40 – от такой тяжести он может рухнуть на жителей дома.

Очень не хочется, чтобы от халатности работников сферы ЖКХ кто-то пострадал!

Сегодня, 15 марта, администрация Тулы прислала в адрес редакции Myslo официальный ответ:

– На публикацию по вопросу удаления наледи и сосулек с кровли жилого дома №14-В по ул. М. Жукова сообщаем, что сотрудниками главного управления по Привокзальному округу было выдано предписание в адрес управляющей организации ООО «Вертикаль» с целью устранения выявленных нарушений. По состоянию на 15.03.2018 на 14.00 наледь и сосульки с кровли жилого дома удалены, выполнены работы по расчистке козырьков над подъездами от снега.