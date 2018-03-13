Рейд Myslo: где в Туле не чистят наледь и сосульки

Фоторепортаж Алексея Пирязева.

В Тулу пришла оттепель. Из-за потепления на крышах домов традиционно вырастают сосульки, а скопившийся снег норовит рухнуть вниз. Myslo проверил состояние тульских домов и улиц и выяснил, где в городе оружейников не чистят наледь с крыш и не сбивают сосульки.

Остановка № 1 — ул. Советская, Детский универмаг.

Совпадение или нет, но ограждение опасного участка и рабочие, сбивающие сосульки, появились сразу после нашего посещения.

Правда, сигнальной ленты на весь периметр фасада не хватило, поэтому глыба льда полетела с крыши на тротуар под изумленные взгляды прохожих.

Торец здания.

Соседний дом на ул. Советской, 54. Над входом в административное здание с крыш свисают сосульки, ограждения нет.

Ул. Демонстрации, 2-г — сосульки висят прямо с электропроводов.

Перекресток ул. Демонстрации и Лейтейзена.

Все тот же перекресток — ул. Лейтейзена, 16. Метровые сосульки угрожают прохожим.

Многоквартирные дома по ул. Халтурина. Комментарии излишни.

Ул. Демонстрации, 136/Первомайская, 51 — орган по сертификации продукции и услуг. Огромная сосулька свисает аккурат над главным входом.

То же здание — вид со двора.

Ул. Фрунзе, 17 — участок курьерской доставки «Почты России».

Тротуары вблизи дорог почищены.

Но чтобы дойти до подъезда или аптеки, спрятанной во дворах МКД, приходится порой проявлять хитрость и смекалку, а иногда и недюжинную спортивную подготовку.

Как сообщили Myslo в администрации Тулы, рейды с управляющими компаниями по ликвидации сосулек и наледи во всех районах города проходят ежедневно.

По поводу наледи и сосулек туляки могут обратиться в ЕДДС: 47-20-37, 47-20-34, 1391; в Управление по административно-техническому надзору: 56-01-28; или же в Государственную жилищную инспекцию: 56-81-86.

В ответ на обращения жителей инспекторы УАТН выезжают на место в течение 48 часов.

Комментарий властей здесь.