Рейд Myslo: где в Туле не чистят наледь и сосульки
Myslo прогулялся по улицам областного центра.
В Тулу пришла оттепель. Из-за потепления на крышах домов традиционно вырастают сосульки, а скопившийся снег норовит рухнуть вниз. Myslo проверил состояние тульских домов и улиц и выяснил, где в городе оружейников не чистят наледь с крыш и не сбивают сосульки.
Остановка № 1 — ул. Советская, Детский универмаг.
Совпадение или нет, но ограждение опасного участка и рабочие, сбивающие сосульки, появились сразу после нашего посещения.
Правда, сигнальной ленты на весь периметр фасада не хватило, поэтому глыба льда полетела с крыши на тротуар под изумленные взгляды прохожих.
Торец здания.
Соседний дом на ул. Советской, 54. Над входом в административное здание с крыш свисают сосульки, ограждения нет.
Ул. Демонстрации, 2-г — сосульки висят прямо с электропроводов.
Перекресток ул. Демонстрации и Лейтейзена.
Все тот же перекресток — ул. Лейтейзена, 16. Метровые сосульки угрожают прохожим.
Многоквартирные дома по ул. Халтурина. Комментарии излишни.
Ул. Демонстрации, 136/Первомайская, 51 — орган по сертификации продукции и услуг. Огромная сосулька свисает аккурат над главным входом.
То же здание — вид со двора.
Ул. Фрунзе, 17 — участок курьерской доставки «Почты России».
Тротуары вблизи дорог почищены.
Но чтобы дойти до подъезда или аптеки, спрятанной во дворах МКД, приходится порой проявлять хитрость и смекалку, а иногда и недюжинную спортивную подготовку.
Как сообщили Myslo в администрации Тулы, рейды с управляющими компаниями по ликвидации сосулек и наледи во всех районах города проходят ежедневно.
По поводу наледи и сосулек туляки могут обратиться в ЕДДС: 47-20-37, 47-20-34, 1391; в Управление по административно-техническому надзору: 56-01-28; или же в Государственную жилищную инспекцию: 56-81-86.
В ответ на обращения жителей инспекторы УАТН выезжают на место в течение 48 часов.
Комментарий властей здесь.