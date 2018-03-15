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В Заокском районе чиновник отправится в колонию за махинации с землей

В Заокском районе чиновник отправится в колонию за махинации с землей

Бывший глава муниципального образования признан виновным в превышении должностных полномочий

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего главы муниципального образования Малаховское Заокского района Тульской области. Он признан виновным в совершении семи преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Тульской области.

Следствием и судом установлено, что в период с декабря 2011 по февраль 2015 годов по указанию осужденного, являвшегося на тот момент главой муниципального образования Малаховское, были изготовлены, а затем и подписаны осужденным, постановления «О присвоении адреса» земельным участкам, расположенным на территории Заокского района.

Согласно этим постановлениям земельные участки, принадлежащие частным лицам, были разделены на несколько участков с присвоением новых адресов каждому из них, при этом неправомерно изменялось место нахождения участка, и как следствие — его стоимость.

Администрация Заокского района была лишена возможности распорядиться землей, ей причинен материальный ущерб в размере разницы в стоимости земельных участков до и после изменения их адресов. Всего на сумму более 3 миллионов 430 тысяч рублей.

Кроме того, были существенно нарушены права и законные интересы граждан и организаций на равный доступ к приобретению земельных участков.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

сегодня, в 16:00 +2
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