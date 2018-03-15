Тульская гимнастка завоевала серебро на соревнованиях в Канаде

Фото предоставлено управлением физической культуры и спорта Тульской области.

Тулячка Ирина Комнова приняла участие в турнире по спортивной гимнастике International Gymnix, который проходил в Канаде. Ирина выступала по программе мастера спорта.

Спортсменка стала серебряным призером в командном первенстве в составе команды России.

Выступление Ирины сопровождала заслуженный тренер России Марина Владимировна Назарова (она ранее была выводящим тренером российской команды спортсменок на Олимпиаде).

Ирина Комнова — воспитанница МБУ СШОР «Спортивная гимнастика».