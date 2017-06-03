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В Тульской области построят тепличный комплекс за 24 млрд рублей

В Тульской области построят тепличный комплекс за 24 млрд рублей

Об этом стало известно на XXI Петербургском международном экономическом форуме.

Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта на территории Тульской области между правительством Тульской области и ООО «Агрохолдинг «Суворовский» подписали Губернатор Алексей Дюмин и Бахтиер Фазылов.

В планах у инвестора построить тепличный комплекс по производству томатов, огурцов, перцев, салатов на территории Щекинского района.

Объем инвестиций составит 24 млрд руб. На комплексе планируется создать 1325 рабочих мест.

По словам Губернатора, сельское хозяйство Тульской области в последнее время стабильно и успешно развивается. Это происходит во многом благодаря внедрению современных технологий и реализации новых проектов.

Строительство тепличного комплекса имеет большое значение в рамках политики импортозамещения и обеспечения продовольственной безопасности страны.

«Проект предусматривает строительство одного из крупнейших в России тепличных комплексов площадью 100 гектаров. Это, без сомнений, внесёт значительный вклад в социально-экономическое развитие Тульской области», — подчеркнул Алексей Дюмин.
 

справка

ООО «Агрохолдинг «Суворовский» входит в группу компаний «Воловский бройлер», в которую также входят ООО «Воловский бройлер», ООО «Воловский комбикормовый завод».

ООО «Воловский бройлер» в 2014-2017 годах реализован инвестиционный проект «Строительство птицеводческого комплекса «Воловский бройлер» в Баскаковском муниципальном образовании Воловского района Тульской области». Правительством Тульской области при реализации этого инвестиционного соглашения оказано содействие в строительстве автомобильной дороги и газопровода к птицеводческому комплексу. По итогам реализации проекта создано около 1 тыс. рабочих мест, объем инвестиций составил 5,3 млрд руб.

Сюжет: ПМЭФ-2017
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