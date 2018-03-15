В тульском поселке Хомяково открыли врачебную амбулаторию

Екатерина Гарбузова. Фото Елены Кузнецовой.

В поселке живут почти 2000 туляков, но своего медучреждения там не было, до ближайшей поликлиники – 15 километров. Теперь помощь рядом, в шаговой доступности.

Работа по поиску подходящего помещения для амбулатории началась по просьбе самих жителей. Долгое время врач-терапевт принимал жителей поселка в детском медблоке по принципу «в тесноте, да не в обиде».

Блок был расположен в пятиэтажке, и когда в этом же здании закрылся, а потом и съехал магазин, его помещение перестроили под взрослый медицинский блок.

Амбулатория оснащена современным оборудованием – от пульсоксиметра до кардиографа, здесь будут брать анализы, выполнять экспресс-тесты на уровень глюкозы крови и холестерин.

Работает инфоклиника, позволяющая записать пациента к любому специалисту, просмотреть его медицинскую документацию, которая хранится в других лечебных учреждениях и др. В процедурно-прививочном кабинете можно будет сделать любые инъекции, в соседней комнате – дневной стационар на три места, работающий в две смены.

Возможность не только получить назначения, но и пройти курс лечения рядом с домом не может не радовать жителей поселка.

Терапевт амбулатории Роман Анисимов.

Амбулатория открыта с 8.00 до 18.00. Вызвать врача на дом тоже можно. А сестринский патронаж будет осуществляться силами ГБ-7, к которой и относится новая медицинская структура.

Амбулатория оснащена кнопками вызова персонала – на входе и в туалете. Пожилые пациенты и люди с ограниченными возможностями здоровья всегда могут позвать сотрудника медучреждения на помощь.