новости
новости
Регистрация
В тульском поселке Хомяково открыли врачебную амбулаторию
Екатерина Гарбузова. Фото Елены Кузнецовой.

В тульском поселке Хомяково открыли врачебную амбулаторию

На церемонии открытия нового медучреждения побывал министр здравоохранения Андрей Третьяков.

В поселке живут почти 2000 туляков, но своего медучреждения там не было, до ближайшей поликлиники – 15 километров. Теперь помощь рядом, в шаговой доступности.

Работа по поиску подходящего помещения для амбулатории началась по просьбе самих жителей. Долгое время врач-терапевт принимал жителей поселка в детском медблоке по принципу «в тесноте, да не в обиде».

Блок был расположен в пятиэтажке, и когда в этом же здании закрылся, а потом и съехал магазин, его помещение перестроили под взрослый медицинский блок.

Амбулатория оснащена современным оборудованием – от пульсоксиметра до кардиографа, здесь будут брать анализы, выполнять экспресс-тесты на уровень глюкозы крови и холестерин.

Работает инфоклиника, позволяющая записать пациента к любому специалисту, просмотреть его медицинскую документацию, которая хранится в других лечебных учреждениях и др. В процедурно-прививочном кабинете можно будет сделать любые инъекции, в соседней комнате – дневной стационар на три места, работающий в две смены.

Возможность не только получить назначения, но и пройти курс лечения рядом с домом не может не радовать жителей поселка.

Терапевт амбулатории Роман Анисимов.

 

Амбулатория открыта с 8.00 до 18.00. Вызвать врача на дом тоже можно. А сестринский патронаж будет осуществляться силами ГБ-7, к которой и относится новая медицинская структура.

Амбулатория оснащена кнопками вызова персонала – на входе и в туалете. Пожилые пациенты и люди с ограниченными возможностями здоровья всегда могут позвать сотрудника медучреждения на помощь.

сегодня, в 15:34 +6
Другие статьи по темам
Событие
Открытие врачебной амбулаториипоселок Хомяково
Люди
Тамила ТоршхоеваАндрей Третьяков
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Заслуженный врач РФ Олег Карпов высоко оценил уровень тульской медицины
Заслуженный врач РФ Олег Карпов высоко оценил уровень тульской медицины
Щекинцы накормят туляков и москвичей помидорами и огурцами
Щекинцы накормят туляков и москвичей помидорами и огурцами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.