Разъяснение Myslo: За что тулякам могут отключить воду, газ и свет

Фото из архива Myslo.

Myslo рассказывал историю семьи Литвиновых, которым в самые сильные февральские морозы отключили свет за долг в 1000 рублей. Подробности читайте здесь.

Чтобы кто-то еще неожиданно не стал заложником подобной ситуации, Myslo решил выяснить, есть ли все же минимальная сумма, после которой потребителей могут лишить коммунальных ресурсов, и какова процедура отключения.



Электричество

В АО «ТНС энерго» рассказали, что без предварительного уведомления ограничение или приостановление подачи электричества потребителю возможно, если есть угроза возникновения аварийной ситуации, стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций.

Также никто не обязан уведомлять об отключении того, кто несанкционированно подключился к сетям или использует приборы и оборудование, мощность которых превышает максимально допустимые нагрузки на внутридомовые инженерные системы.

Еще одно важное обстоятельство, когда потребителя не предупреждают заранее, – если есть подтвержденная информация о неудовлетворительном состоянии внутридомовых инженерных систем или внутриквартирного оборудования, угрожающем аварией или создающем угрозу жизни и безопасности граждан.

Уведомление об ограничении или приостановке подачи электричества должно быть в случае:

неполной оплаты потребителем коммунальной услуги за два платежных периода. Предупреждение вручается должнику под расписку, направляется по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении) или указывается на квитанции. Также возможны и иные способы донесения до потребителя этой информации;

проведения планово-профилактического ремонта и работ (за 10 рабочих дней).

Важное обстоятельство, которое должны знать все:

под неполной оплатой коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности, превышающей сумму двух месячных размеров платы.

«Неполная оплата» исчисляется исходя из норматива потребления электричества независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа, действующего на день ограничения предоставления услуги.

Вся эта информация опубликована на сайте «ТНС энерго» в открытом доступе.

Газ

Газа потребитель может лишиться по нескольким причинам. Одна из них – отсутствие договора на техническое обслуживание и ремонт внутриквартирного оборудования.

Согласно п. 45 Правил поставки газа и п. 80 Правил пользования газом, за уклонение от заключения договора, отказ (два и более раз) в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техобслуживанию поставщик газа вправе приостановить подачу услуги.

До приостановки подачи газа собственнику газового оборудования направляется уведомление с разъяснениями.

В течение 20 дней со дня получения уведомления во избежание прекращения газо­снабжения собственник обязан заключить договор на техобслуживание. Если этого не случается – отключают газ.

Возобновление газоснабжения будет возможно после проведения техобслуживания газового оборудования. При этом расходы по отключению и возобновлению подачи газа возлагаются на собственника, – подчеркивают в АО «Тулагоргаз».



За уклонение от заключения договора и недопуск специалиста по техобслуживанию предусмотрен штраф.



Без предварительного уведомления газоснабжение может быть приостановлено в случае:

отсутствия тяги в дымоходах и вентканалах;

самовольного ремонта, монтажа газового оборудования;

отсутствия притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при эксплуатации газового оборудования;

при наличии неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа;

пользования неисправным, разукомплектованным и не подлежащим ремонту газовым оборудованием;

несанкционированного подключения газового оборудования к газораспределительным сетям.

Также основанием для отключения газа является просроченная задолженность за два расчетных периода, причем как частичная неоплата, так и отсутствие оплаты (постановление Правительства РФ от 21.07.2008 №549). Такие действия поставщика газа определены законодательством РФ и не требуют судебного решения.



Вода

На сайте Тулагорводоканала опубликованы типовые договоры с потребителями, живущими в многоквартирных домах, где оговорены условия ограничения или приостановки предоставления услуг.

Здесь варианта всего два:

неполная оплата услуг – через 20 дней после письменного преду­преждения;

проведение планово-профилактического ремонта.

Под неполной оплатой понимается то же, что и в случае с электричеством: наличие долга более чем за два периода, рассчитанных исходя из норматива потребления ресурса, независимо от наличия счетчика.

Подобные договоры с потребителями, как правило, публикуются на сайтах компаний, поставляющих воду жителям Тульской области.

В договоре Тулатеплосети какие-либо конкретные правила для введения ограничения или приостановки поставки ресурсов не содержатся, однако ответственность за неуплату в любом случае есть. Собственник обязан оплачивать поставленный ресурс, а в случае отказа – судебные иски и взыскание долгов через приставов.

Контакты всех ресурсоснабжающих организаций имеются на квитанциях. Если возникли сложности по оплате, то лучше предупредить об этом поставщика сразу, чем потом платить за повторное подключение.

