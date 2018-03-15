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Вениамин Смехов приглашает туляков на творческую встречу

Вениамин Смехов приглашает туляков на творческую встречу

1 апреля в 15.00 в ДК «Ясная Поляна» актер представит зрителям свою новую книгу «Здравствуй, однако…».

Книга была выпущена в январе 2018 года, к 80-летнему юбилею со дня рождения Владимира Высоцкого, с которым Смехов на протяжении 16 лет выходил на сцену в спектаклях Театра на Таганке. Еще при жизни Высоцкого его товарищ по театру публиковал свои заметки о легендарном актере и поэте в журнале «Аврора».


Вениамин Смехов в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», 1978 г.

Они вышли в мае 1980 года, всего за два месяца до смерти Высоцкого. В новой книге Вениамина Смехова собраны не только ранее публиковавшиеся материалы и интервью, но и страницы из его дневников 1973-1980 годов.

Название книги «Здравствуй, однако…» — первая строка из письма, написанного автору Владимиром Высоцким и Валерием Золотухиным летом 1968 года во время съемок фильма «Хозяин тайги». Со своими читателями Смехов делится воспоминаниями не только о Высоцком, но и об актерской жизни, съемках и о том, чем жила знаменитая «Таганка». Из этих историй автор собирает единый портрет поколения.

Цена билетов 700 руб. Билеты можно приобрести в галерее «Ясная Поляна» (тел. 47-35-80), в ДК «Ясная Поляна» (д. Ясная Поляна, 142-а, тел. 8-48751- 76-396).

 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 16:26 +1
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Люди
Вениамин СмеховВладимир Высоцкий
Место
ДК Ясная ПолянаТульская область

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