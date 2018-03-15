В мороз АО «ТНС энерго» отключило тулякам электричество за долги

В редакцию Myslo обратился житель Новомосковска Виталий Литвинов с просьбой разобраться в причинах отключения электроэнергии в частном доме. Случилось это в конце февраля, когда еще не прошли сильные морозы. В один из таких дней дом, где живет его мама, остался без электричества.

Дом отапливается от автоматического газового водонагревателя, но воду в него закачивает насос, работающий от элек­тричества. В итоге в разгар морозов жилье оказалось лишено тепла.

Виталий Литвинов – Утро, звонок от мамы, говорит, свет отключили якобы за неуплату, – рассказывает Виталий Литвинов. – За январь пришла квитанция на 3000 рублей, мои родители оплатили 2000 рублей. На улице минус 20 градусов, а электрики приехали и отключили свет. Дом с АГВ без электричества остыл за пару часов. Нашему долгу нет двух месяцев! У электриков есть телефоны, можно позвонить и уведомить. На нервах у мамы давление подскочило до 200, вызывали скорую.

В АО «ТНС энерго» пояснили, что действительно факт долга имелся и родители молодого человека были оповещены должным образом о том, что в случае неоплаты долга электричество будет отключено, – ими было получено заказное письмо. Однако частично долг был погашен. Но в соответствии с действующим законодательством для отмены ограничения необходимо погасить всю сумму долга. Этого потребитель не сделал.

По словам Виктора, при отключении электричества энергетики нарушили права собственников дома: не предупредили о предстоящем отключении за три дня и не выдали акт об отключении, а кроме всего прочего подвергли жизнь и здоровье собственников дома угрозе – при сильном морозе люди могли замерзнуть в собственном доме без отопления.

Чтобы получить разъяснения, мать Виталия с мужем отправились в новомосковское отделение «ТНС энерго»: потребовали все необходимые документы, договор на обслуживание (именно в нем должны быть прописаны нюансы, связанные с отключением электричества). Но энергетики заявили, что всё сделали по закону. Правда, факт отсутствия уведомления за три дня об отключении остался без комментариев со стороны руководства.

Что касается невыданного на руки акта об отключении, то в новомосковском «ТНС энерго» пояснили, что за этим документом необходимо обратиться к подрядчику, которого наняли энергетики для отключения домовладения от сети. Притом что заказчиком этой услуги, как, впрочем, и подключения в последующем, тоже является именно «ТНС энерго» – ей же потребитель платит деньги за возобновление электроснабжения. Почему при этом компания не несет ответственности за предоставление документов, осталось неясным.

Как-то улаживать конфликт в «ТНС энерго» не стали и предложили все имеющиеся претензии оспаривать исключительно в суде.

Кстати, в компании пояснили: отключение электроэнергии компания может произвести в случае неполной оплаты потребителем коммунальной услуги за два платежных периода. Предупреждение вручается должнику под расписку, направляется по почте заказным письмом (с уведомлением о вручении) или указывается в квитанции. Также возможны и иные способы донесения до потребителя этой информации.

Важное обстоятельство, которое должны знать все:

под неполной оплатой коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности, превышающей сумму двух месячных размеров оплаты.

«Неполная оплата» исчисляется исходя из норматива потребления электричества независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего (квартирного) прибора учета и тарифа, действующего на день ограничения предоставления услуги.

Вся эта информация опубликована на сайте «ТНС энерго» в открытом доступе.