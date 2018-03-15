В Туле продолжается контроль за уборкой наледи с крыш

Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле начальники главных управлений по территориальным округам продолжают контроль за соблюдением правил благоустройства. Вместе с представителями управляющих компаний они еженедельно проводят объезд дворовых территорий. 15 марта такой рейд прошел в Центральном территориальном округе. В нем приняли участие представители 30 управляющих компаний.

Как пояснил начальник главного управления по Центральному округу Александр Корнеичев, контроль за соблюдением правил благоустройства ведется в округе ежедневно.

Александр Корнеичев – Округ поделен на квадраты, и за каждым из них закреплен сотрудник главного управления. Каждое утро сотрудники обходят свои территории и составляют список проблемных адресов. В основном это территории старых домов. В Центральном округе таких насчитывается около 500. В среднем каждый сотрудник ежедневно проверяет соблюдение правил благоустройства на 100 территориях МКД. За выявленные нарушения в адрес управляющих компаний направляется предписание об устранении в течение 24 часов. На следующий день обязательно проводится проверка исполнения требований. В случае если УК в отведенный срок не исполняют предписание, то выписывается протокол, по которому им грозит штраф до 300 000 рублей.

Список адресов, по которым проходит еженедельный объезд, формируется также на основе жалоб жителей многоквартирных домов. Сейчас большинство жалоб связаны с нерасчищенными дворовыми территориями.

В свою очередь представители управляющих компаний сетуют, что в узких дворах трактор порой не может проехать из-за припаркованных автомобилей, а владельцы авто игнорируют просьбы УК переставить своих железных коней.

Ул. Мориса Тореза, 7.

Помимо дорог и подъездов к МКД большой проблемой остается наледь на крышах и сосульки.

Проспект Ленина, 63.

Ул. Мориса Тореза, 6.

Ул. Кауля, 19.

По итогам сегодняшнего объезда предписания об устранении нарушений правил благоустройства получили 4 УК: «Платоновский лес», «21 век», «Арсенал» и «Астек».

По поводу наледи и сосулек жители города могут обратиться в ЕДДС: 47-20-37, 47-20-34, 1391; в Управление по административно-техническому надзору: 56-01-28; или же в Государственную жилищную инспекцию: 56−81−86.

В ответ на обращения жителей инспекторы УАТН выезжают на место в течение 48 часов.