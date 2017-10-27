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На Щекинском водоканале ограничили подачу электричества за долги

На Щекинском водоканале ограничили подачу электричества за долги

Суд обязал ООО «Водо-канализационное хозяйство» г. Щекино ввести ограничение электроэнергии на водозаборы, обслуживающие Ясную Поляну, Селиваново и Юбилейный.

По сообщению энергетиков, просроченная задолженность ООО «Водо-канализационное хозяйство» (ООО «ВКХ») на 1 октября текущего года составила 10,7 млн рублей.

Руководство предприятия долгое время не производило оплату за потребленную электроэнергию: за период с января 2017 года в адрес энергосбытовой компании менее 4% от суммы фактически потребленной электроэнергии.

Систематическое нарушение условий оплаты электроэнергии вынудило энергетиков обратиться в Арбитражный суд.

Суд обязал руководство хозяйства ввести ограничение режима потребления электроэнергии до заданного уровня на водозаборах, обслуживающих деревню Ясная Поляна, село Селиваново и поселок Юбилейный.

Ограничение режима потребления будет действовать до полного погашения долга ООО «ВКХ» перед энергетиками. В случае неисполнения решения суда, к руководству предприятия может быть привлечено к административной и даже уголовной ответственности.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:31 +1
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