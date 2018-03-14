Зареченские чиновники проверили качество уборки дворов от снега и наледи

Фото: пресс-служба администрации Тулы

За время проведения контрольных мероприятий было выдано десять требований об устранении нарушений.

Во всех округах города проводятся рейды по мониторингу качества уборки снега и наледи управляющими компаниями. Об этом сообщает пресс-служба тульской администрации.

Сотрудники территориальных управлений контролируют очистку крыш от наледи и сосулек, уборку дворов. Всего за неделю в Зареченском округе было составлено десять требований об устранении нарушений.

В соответствии с действующими Правилами благоустройства, на исполнение требования даётся один день. Коммунальщики должны немедленно принять меры, обеспечивающие безопасность участка – огородить места возможного падения сосулек или снега сигнальной лентой.

Согласно Закону Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области», штраф для юридического лица за невыполнение требований составляет от 100 до 300 тысяч рублей, для должностного – от 10 до 20 тысяч.