новости
новости
Регистрация
Зареченские чиновники проверили качество уборки дворов от снега и наледи
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Зареченские чиновники проверили качество уборки дворов от снега и наледи

За время проведения контрольных мероприятий было выдано десять требований об устранении нарушений.

Во всех округах города проводятся рейды по мониторингу качества уборки снега и наледи управляющими компаниями. Об этом сообщает пресс-служба тульской администрации.

Сотрудники территориальных управлений контролируют очистку крыш от наледи и сосулек, уборку дворов. Всего за неделю в Зареченском округе было составлено десять требований об устранении нарушений.

В соответствии с действующими Правилами благоустройства, на исполнение требования даётся один день. Коммунальщики должны немедленно принять меры, обеспечивающие безопасность участка – огородить места возможного падения сосулек или снега сигнальной лентой.

Согласно Закону Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области», штраф для юридического лица за невыполнение требований составляет от 100 до 300 тысяч рублей, для должностного – от 10 до 20 тысяч.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 +1
Другие статьи по темам
Событие
уборка снега с крышиочистка кровли от льдауборка дворовадминистрация ТулыПравила благоустройства
Место
ТулаЗареченский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

С последствиями снегопада на тульских трассах будут бороться 114 единиц техники
С последствиями снегопада на тульских трассах будут бороться 114 единиц техники
В Ясногорске трое полицейских пытали задержанного, чтобы тот сознался в преступлении
В Ясногорске трое полицейских пытали задержанного, чтобы тот сознался в преступлении
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.