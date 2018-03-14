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С последствиями снегопада на тульских трассах будут бороться 114 единиц техники

С последствиями снегопада на тульских трассах будут бороться 114 единиц техники

Сотрудники ФКУ Упрдор «Москва – Харьков» готовы работать в круглосуточном режиме.

По прогнозам синоптиков в ближайшие несколько часов с сохранением ночью и днем 15 марта на территории Тульской области ожидается сильный снег, усиление южного ветра до 17 метров в секунду.

В круглосуточном патрулировании федеральных автодорог: М-2 «Крым», Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов – Рязань», Р-92 «Калуга – Перемышль – Белев – Орел» будет задействовано 114 единиц дорожной техники.

Погодная ситуация на федеральных трассах в Тульской области отслеживается метеостанциями с видеокамерами. Вся информация передается в Центр Управления производством ФКУ Упрдор «Москва-Харьков». Также сотрудники учреждения круглосуточно принимают и передает информацию по радиосвязи гражданского диапазона на частотах С15 АМ (27, 130 МГц).

Дорожники просят водителей быть внимательными и осторожными на дороге, перед поездкой тщательно проверять исправность автомобиля и средств связи.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:55 −1
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