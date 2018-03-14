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В Ясногорске трое полицейских пытали задержанного, чтобы тот сознался в преступлении

В Ясногорске трое полицейских пытали задержанного, чтобы тот сознался в преступлении

Теперь уже бывшие сотрудники правоохранительных органов отправятся в колонию общего режима.

Ясногорский районный суд вынес обвинительный приговор троим бывшим сотрудникам полиции. Они обвиняются в п. «а», «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства, с применением насилия и с угрозой его применения, с применением оружия и специальных средств.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Тульской области.

Судом установлено, что 7 апреля оперуполномоченные отдела уголовного розыска доставили подозреваемого в краже — гражданина одной из республик Средней Азии — в отдел полиции и предложили признаться в совершенном преступлении.

Когда мужчина отказался это сделать, полицейские надели ему наручники, вывезли на служебной автомашине за пределы Ясногорского района и избили.

А затем не менее пяти раз выстрелили из травматического пистолета по ногам задержанному, требуя признаться в краже и сообщить о соучастниках преступления.

Мужчина был вынужден признаться в совершении хищения чужого имущества, после чего полицейские оформили его явку с повинной.

Приговором суда назначено наказание:

  • оперуполномоченному отдела уголовного розыска 36-летнему М. — лишение свободы на 5 лет 4 месяца,
  • оперуполномоченному группы по контролю за оборотом наркотиков 33-летнему З. — лишение свободы на 5 лет,
  • оперуполномоченному отдела уголовного розыска 49-летнему П. — лишение свободы на 4 года 3 месяца.

Все трое судом лишены права занимать должности в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Кроме того, в соответствии с приговором суда М. лишен специального звания майор полиции, П. — специального звания подполковник полиции, З. – специального звания младший лейтенант полиции.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 20:07 +6
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