Тулу накроют сильный снегопад и метель

Фото из архива Myslo.

По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей, в ближайшие 2-3 часа в регионе местами ожидается сильный снег, усиление южного ветра 12-17 м/с, на дорогах сильная гололедица, снежные заносы. Такая погода сохранится ночью и днем 15 марта.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При сильном снегопаде и усилении ветра необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома.

Если снегопад застал вас на улице, необходимо смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.

Главное управление МЧС России по Тульской области обращается к населению с просьбой быть предельно аккуратными и внимательными на дорогах.

Чтобы избежать неприятностей на дорогах, водителям следует соблюдать несколько несложных рекомендаций.

Прежде всего обратите внимание на техническое состояние автомобиля. Исправные габаритные огни, стоп-сигналы, противотуманные фары помогут стать заметнее для других участников дорожного движения.

При движении по загородным дорогам не стоит прижиматься к обочине, ведь там могут находиться как пешеходы, так и транспортные средства с потушенными габаритными огнями.

В условиях плохой видимости водитель должен быть предельно внимательным – снизить скорость движения, увеличить дистанцию по отношению к другим транспортным средствам.

Уважаемые автовладельцы соблюдайте правила безопасного передвижения в условиях ограниченной видимости:

снизьте скорость движения;

будьте готовы остановиться в пределах видимости дороги;

не приближаетесь близко и не обгоняйте впереди идущий автомобиль;

двигайтесь при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний, при наличии противотуманных фар включите их.

В условиях густого тумана самым разумным решением будет прекращение движения.

Останавливаясь на трассе, необходимо максимально близко прижаться к правому ее краю, а по возможности – съехать на обочину. Обязательно включите аварийную световую сигнализацию.

Перепады температуры периодически влекут за собой гололедицу. От падения на скользком льду не застрахован никто. Чтобы не пополнить ряды людей, пострадавших от неудачного падения, стоит прислушаться к советам специалистов. Они просты и вполне выполнимы.

Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для снижения вероятности получения травмы. Подготовьте нескользящую обувь, на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, воздержитесь от ношения обуви на высоком каблуке.