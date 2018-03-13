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Где в Туле изготовить портрет для «Бессмертного полка»
Фото из архива Myslo.

Где в Туле изготовить портрет для «Бессмертного полка»

Об этом рассказывают координаторы проекта.

9 мая 2018 года по Туле в шестой раз пройдет «Бессмертный полк». Где изготовить портрет для шествия? Рассказывают координаторы проекта.

Портрет можно изготовить самостоятельно, заказать в пунктах, рекомендованных координаторами гражданской инициативы, или в любом другом удобном месте.

Пункты:

  • фирма «Мэдитек» (tula@maditech.ruhttp://www.maditech.ru) – улица Сойфера, 6, телефон 31-10-10. Режим работы по будням с 9.00 до 18.00. Портрет без держателя – 250 рублей. Портрет с держателем – 300 рублей.
  • «Типография АТРИ принт» (atri-print@mail.ru) – проспект Ленина, 103, телефон 65-61-61; Режим работы по будням с 10.00 до 19.00. Портрет без держателя – 200 рублей. Портрет с держателем – 350 рублей.

Срок изготовления портрета – пять дней. Последний день приема заказов – 28 апреля 2018 года.

В парадную колонну «Бессмертного полка» может встать каждый, кто 9 мая придет с фотографией/портретом своего героя или просто на листе бумаги напишет имя солдата, который принимал участие в освобождении Родины.

Что должно быть изображено на портрете:

На большей части портрета расположена фотография героя, в нижней части портрета – фамилия, имя, отчество, звание.

Что делать, если фотография участника войны не сохранилась:

Если не осталось изображения героического предка, но есть все его данные, вы можете изготовить портрет без фотографии только с именем и званием героя.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:11 +1
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