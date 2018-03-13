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Администрация Тулы по следам рейда Myslo: Завтра проверим еще раз!

Администрация Тулы по следам рейда Myslo: Завтра проверим еще раз!

Пресс-служба администрации Тулы прокомментировала рейд «по сосулькам».

Сегодня, 13 марта, инспекторами управления по административно-техническому надзору проводилась проверка работы управляющих компаний и хозяйствующих субъектов по указанным адресам.

По факту обнаружения нарушений Правил благоустройства УК и представителям хозяйствующих субъектов были выданы требования на устранение нарушений.

Завтра состоится повторная проверка.

В случае непринятия соответствующих мер в отношении ответственных лиц будут составлены протоколы об административном правонарушении. Напомним, что в соответствии с Правилами благоустройства МО город Тула на принятие соответствующих мер УК и хозяйствующим субъектам отводится один день. При этом должны быть незамедлительно предприняты меры, обеспечивающие безопасность людей, а именно ограждение места возможного падения сосулек или схода снега сигнальной лентой.

По Закону Тульской области от 9 июня 2003 г. N 388-ЗТО «Об административных правонарушениях в Тульской области» штраф на юридическое лицо в данном случае составляет от 100 до 300 тысяч рублей, на должностное – от 10 до 20 тысяч рублей.

 

Напомним, сегодня, 13 марта, корреспонденты Myslo отправились в рейд: где в Туле не убирают сосульки и наледь? Фоторепортаж смотрите здесь.

сегодня, в 16:40 +2
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