Весной у Центрального стадиона в Туле запретят движение транспорта

17 марта, 8, 24 и 29 апреля, а также 13 мая в Туле пройдут домашние матчи ФК «Арсенал».

В связи с этим будут запрещены остановка и стоянка автотранспорта с 0.00 до 22.00, а с 8.00 до 22.00 будет ограничено движение всех видов транспортных средств:

по ул. Жаворонкова на участке от ул. М. Тореза до пр-та Ленина

и по ул. Агеева на участке от ул. Н. Руднева до пр-та Ленина.

Как поясняют в администрации города, эти меры приняты в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время спортивных состязаний.