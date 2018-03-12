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Карантин в тульских школах: Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости гриппом

Карантин в тульских школах: Роспотребнадзор рассказал о заболеваемости гриппом

За прошедшую неделю среди взрослого населения заболеваемость гриппом и ОРВИ в Туле подошла к пороговому уровню.

С 5 по 11 марта 2018 г. в Тульской области зарегистрировано 8430 случаев заболеваний гриппом и ОРВИ: показатель 56,2 на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 6,8% и ниже уровня заболеваемости предыдущей недели на 9%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже эпидемического порога.

В Туле за неделю зарегистрировано 4148 случаев заболеваний, что ниже эпидемического порога на 26,8% и на 13% ниже заболеваемости предыдущей недели. В разрезе отдельных возрастных групп эпидемический порог не превышен, кроме взрослых, где заболеваемость находится на уровне эпидемического порога.

По результатам еженедельного лабораторного мониторинга на прошедшей неделе на вирусы гриппа и ОРВИ обследовано 72 больных. Наличие вирусов подтверждено у 17 больных, у всех подтверждены вирусы гриппа.

Управлением Роспотребнадзора по Тульской области продолжается мониторинг за закрытием образовательных учреждений области в связи с высокой заболеваемостью инфекциями верхних и нижних дыхательных путей. На прошедшей неделе образовательный процесс приостановлен полностью в 1 школе, частично в 6 классах трех школ и 3 группах двух дошкольных учреждений.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37−33−25, 37−07−06.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:11 0
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