Виталий Мутко оценил туристический потенциал Тульской области

Туристический потенциал Тульской области был представлен на объединённом стенде региона, где гости и участники выставки могли познакомиться с проектами федеральных, региональных, муниципальных и частных музеев, учреждений культуры малых исторических городов, туристско-информационных центров и пунктов, туроператоров, объектов отдыха и оздоровления.



Стенд Тульской области посетили представители официальной делегации во главе с заместителем Председателя Правительства РФ Виталием Мутко. В ходе презентации министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина и председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов рассказали о работе по развитию культуры и туризма в регионе.



Татьяна Рыбкина приняла участие в заседании межрегионального координационного и экспертного советов проекта «Живые уроки». На заседании было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между региональным правительством, Ростуризмом и Российским союзом туриндустрии.



Также Татьяна Рыбкина выступила с докладом на секции «Настоящая Россия». Она рассказала об опыте региона по поддержке малых исторических городов, об инициативах губернатора Тульской области Алексея Дюмина, областных программах и участии в федеральных проектах.

Владимир Аллахвердов провел ряд деловых встреч с руководством журнала «Отдых в России», компании «Region PR», портала «Profi Travel», проекта «Триптурус», издания «PressPass». В ходе переговоров были достигнуты договоренности о реализации новых проектов, направленных на продвижение туристского потенциала Тульской области.

В рамках деловой программы представители министерства культуры Тульской области приняли участие в расширенном открытом совещании организаторов и участников Межрегионального культурно-познавательного проекта «Узоры городов России», где были представлены народные промыслы региона и опыт по включению их в турмаршруты.



Выставка продлится до 12 марта.