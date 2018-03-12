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Виталий Мутко оценил туристический потенциал Тульской области

Виталий Мутко оценил туристический потенциал Тульской области

10 марта в Москве в выставочном центре «Крокус Экспо» состоялось открытие XIII международной туристической выставки «Интурмаркет 2018».

Туристический потенциал Тульской области был представлен на объединённом стенде региона, где гости и участники выставки могли познакомиться с проектами федеральных, региональных, муниципальных и частных музеев, учреждений культуры малых исторических городов, туристско-информационных центров и пунктов, туроператоров, объектов отдыха и оздоровления.

Стенд Тульской области посетили представители официальной делегации во главе с заместителем Председателя Правительства РФ Виталием Мутко. В ходе презентации министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина и председатель комитета Тульской области по развитию туризма Владимир Аллахвердов рассказали о работе по развитию культуры и туризма в регионе.


Татьяна Рыбкина приняла участие в заседании межрегионального координационного и экспертного советов проекта «Живые уроки». На заседании было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между региональным правительством, Ростуризмом и Российским союзом туриндустрии.

Также Татьяна Рыбкина выступила с докладом на секции «Настоящая Россия». Она рассказала об опыте региона по поддержке малых исторических городов, об инициативах губернатора Тульской области Алексея Дюмина, областных программах и участии в федеральных проектах.

Владимир Аллахвердов провел ряд деловых встреч с руководством журнала «Отдых в России», компании «Region PR», портала «Profi Travel», проекта «Триптурус», издания «PressPass». В ходе переговоров были достигнуты договоренности о реализации новых проектов, направленных на продвижение туристского потенциала Тульской области.

В рамках деловой программы представители министерства культуры Тульской области приняли участие в расширенном открытом совещании организаторов и участников Межрегионального культурно-познавательного проекта «Узоры городов России», где были представлены народные промыслы региона и опыт по включению их в турмаршруты.

Выставка продлится до 12 марта.

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