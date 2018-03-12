В Туле создали 4 отдела следственного комитета
Они созданы на базе двух ранее существовавших в Туле.
На базе Центрального межрайонного следственного отдела по городу Тула созданы:
- Следственный отдел по Центральному району города Тула. Руководитель отдела Деева Светлана Николаевна, место расположения отдела: Тула, ул. Октябрьская, 18 (остановка транспорта «Ул. Луначарского»). Телефон 47-38-57.
- Следственный отдел по Привокзальному району города Тула. Исполняющий обязанности руководителя отдела Кириченко Денис Сергеевич, место расположения отдела: Тула, ул. Фрунзе, 17 (остановка «Ул. Демонстрации»). Телефон 56-51-91. Отдел обслуживает территории Привокзального и Советского районов.
На базе Зареченского межрайонного следственного отдела по городу Тула созданы:
- Следственный отдел по Пролетарскому району города Тула. Руководитель отдела Щепаков Дмитрий Павлович, место расположения отдела: Тула, ул. Металлургов, 46 (остановка «Поликлиника»), телефон 45-00-26.
- Следственный отдел по Зареченскому району города Тула. Исполняющий обязанности руководителя отдела Васин Юрий Николаевич, место расположения отдела Тула, ул. Литейная, 25-а (остановка «Ул. Литейная»), телефон 22-70-19. Отдел обслуживает территории Зареченского и Ленинского районов.
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