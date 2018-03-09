Владелец Тульского патронного завода Игорь Ротенберг стал миллиардером

Игорь Ротенберг, старший сын Аркадия Ротенберга в начале 2000-х работал в Минимуществе и РЖД, а потом пришел в семейный бизнес, – рассказывает Forbes. Правда в 2006 году, когда Игорь Ротенберг стал председателем совета директоров управляющей компании «ЭнПиВи Инжиниринг», семейный бизнес был не столь масштабен как сейчас.

Только в 2008 году Ротенберги купили у «Газпрома» 5 компаний нефтегазового строительства за $400 млн. На основе этих 5 компаний был создан холдинг «Стройгазмонтаж», который стал крупнейший подрядчиком на рынке инфраструктурного строительства: в 2008 году его выручка составила 6,9 млрд рублей, по итогам 2016 года – 276,4 млрд рублей. В интервью Forbes Аркадий Ротенберг говорил, что является владельцем 51% холдинга, а остальные доли принадлежат брату (Борис Ротенберг) и сыну. Также Игорь Ротенберг был младшим партнером отца еще в одной компании инфраструктурного строительства — «Мостотресте», которая занимается строительством дорог и мостов.