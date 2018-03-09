новости
новости
Регистрация
Владелец Тульского патронного завода Игорь Ротенберг стал миллиардером

Владелец Тульского патронного завода Игорь Ротенберг стал миллиардером

Forbes оценил состояние совладельца системы «Платон» в $1 млрд.

Игорь Ротенберг, старший сын Аркадия Ротенберга в начале 2000-х работал в Минимуществе и РЖД, а потом пришел в семейный бизнес, – рассказывает Forbes. Правда в 2006 году, когда Игорь Ротенберг стал председателем совета директоров управляющей компании «ЭнПиВи Инжиниринг», семейный бизнес был не столь масштабен как сейчас.

Только в 2008 году Ротенберги купили у «Газпрома» 5 компаний нефтегазового строительства за $400 млн. На основе этих 5 компаний был создан холдинг «Стройгазмонтаж», который стал крупнейший подрядчиком на рынке инфраструктурного строительства: в 2008 году его выручка составила 6,9 млрд рублей, по итогам 2016 года – 276,4 млрд рублей. В интервью Forbes Аркадий Ротенберг говорил, что является владельцем 51% холдинга, а остальные доли принадлежат брату (Борис Ротенберг) и сыну. Также Игорь Ротенберг был младшим партнером отца еще в одной компании инфраструктурного строительства — «Мостотресте», которая занимается строительством дорог и мостов.

 

Игорь Ротенберг стал совладельцем Тульского патронного завода в феврале 2017 года — он приобрел пакет акций в размере 46,17%. Остальные доли распределены между другими владельцами.

вчера, в 13:00 −20
Другие статьи по темам
Событие
Тульский патронный заводакциимиллиардер
Люди
Игорь РотенбергАркадий Ротенберг
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области на трассе «Дон» грузовик насмерть сбил человека
В Тульской области на трассе «Дон» грузовик насмерть сбил человека
Тульский художник подарил картину Филиппу Киркорову
Тульский художник подарил картину Филиппу Киркорову
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.