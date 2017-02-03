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46% акций Тульского патронного завода выкупил Игорь Ротенберг
На фото: Игорь Ротенберг.

46% акций Тульского патронного завода выкупил Игорь Ротенберг

Ранее бизнесмен не был акционером завода, но на данный момент выкупил 96,008 тыс. акций.

Игорь Ротенберг приобрел 46,176% акций Тульского патронного завода – крупного российского производителя патронов для стрелкового оружия. Об этом пишет «Интерфакс».

Как отмечается в материалах предприятия, бизнесмен приобрел 96,008 тыс. акций.

Ранее Ротенберг не был акционером завода. Президент же завода Алексей Соловов, прежний владелец этих акций предприятия, вышел из состава акционеров.

Как стало известно ранее, в январе этого года сменился генеральный директор завода: новым руководителем стал бывший первый заместитель гендиректора Александр Митрофанов, подписавший договор с 24 января сроком на пять лет. Ранее заводом руководил Михаил Носов.

Также акционеры ОАО «Тульский патронный завод» на внеочередном собрании 3 марта намерены избрать новый состав совета директоров вместо тех 10 человек, которые были избраны на годовом собрании 22 апреля 2016 года.

Справка

Тульский патронный завод поставляет патроны на внутренний и внешний рынки. Продукция предприятия экспортируется в страны Северной, Центральной и Южной Америки, государства Евросоюза, Ближнего Востока, СНГ, а также в Австралию. Доля экспорта в общем объеме производства в последние годы стабильно составляет более 50%.

Игорь Ротенберг – старший сын владельца «Стройгазмонтажа» и ряда других активов Аркадия Ротенберга. Ему принадлежат доли в таких компаниях, как «Газпром бурение», «ТЭК Мосэнерго», «ТПС-Недвижимость», «РГ-Девелопмент», «Сканэкс».

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 09:10 +2
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