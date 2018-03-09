В Тульской области на трассе «Дон» грузовик насмерть сбил человека

Происшествие случилось 8 марта в 20.50 в Веневском районе недалеко от поворота на Мордвес.

Как сообщили Myslo в региональном УГИБДД, 8 марта в 20 часов 50 минут на 142-м км автодороги «Дон» в направлении Москвы следовал грузовой автомобиль VOLVO.

По предварительным данным, 45-летний водитель грузовика не заметил идущего в попутном направлении пешехода и сбил его.

В результате пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.