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Тульский художник подарил картину Филиппу Киркорову

Тульский художник подарил картину Филиппу Киркорову

Александр Багно специально для любимого артиста создал полотно под названием «Мечты сбываются» - Dreams Come True.

Александр Багно — творческий человек, художник авангардист-сюрриалист, актер тульского театра «Эрмитаж». Творчество Филиппа Киркорова нравится ему уже давно. А после того, как Александр побывал на концерте артиста, он стал его фанатом и теперь старается не пропускать ни одного шоу.

В 2017 году московский фан-клуб Киркорова презентовал Александру пригласительный билет на юбилейный концерт артиста в Кремле.

— Концерт потряс меня своей мощью, талантом Филиппа и его команды, — говорит Александр Багно. — Это праздник и шоу, которое не забудется никогда. В знак благодарности я решил написать для Филиппа картину.

Писал эту работу я девять месяцев, учитывая все детали и цвет, наполняя ее смыслом. Я мечтал, чтобы картина стала дорогой для Филиппа.

6 марта в Туле прошел концерт Филиппа Киркорова, где я встретился с ним лично и подарил ему свою работу. Она порадовала и удивила его! Когда он увидел надпись, улыбнулся и сказал: «Да! Мечты сбываются!» Он пожелал мне творческих успехов и развития, пригласил на концерт и подарил фирменный фотоальбом об истории создания шоу «Я».

Картина «Мечты сбываются» из серии картин «РЭволюции Современного столетия». Холст лен, масло, размер 120 на 90 см.

- На картине изображена игра в бильярд, намекая на динамику воплощения мечты в реальность, непосредственно связанную с приложением усилий человека для ее достижения, — говорит Александр. — Первый шар, ожидающий удара кием, стоит на месте, в нем зарождается мечта, для начала исполнения которой надо начать действовать. Удар, шар покатился, мечта начала сбываться. Она перелетает в реальность, где остается в ее памяти, в ее осколках прекрасных воспоминаний. Филипп Киркоров мечтал поставить шоу «Я» с режиссером Франко Драгоне. К своему 50-летию мечта у артиста сбылась. Поздравляем Филиппа Бедросовича! Мечта сбылась. Впереди новые мечты, новые шаги. Наступает новое время. У новорожденной мечты есть шанс сбыться только при непосредственном участии мечтателя.

Кстати, Александр Багно — победитель Пятого Всероссийского чемпионата бородачей и усачей RBMC 2017 за лучший образ «Борода Верди». В этом году чемпионат пройдет в Москве 7 апреля, Тулу на нем снова представит Александр Багно.

Автор: Лариса Тимофеева, вчера, в 12:32 +3
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