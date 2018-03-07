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В Туле планируют провести масштабную перепись умерших
Фото Елены Колотевой.

В Туле планируют провести масштабную перепись умерших

В парк-отеле «Грумант» прошла отраслевая конференция, главной темой которой стала инвентаризация кладбищ.

Организаторами меро­приятия выступили МКУ КСО и межрегиональная Корпорация руководителей похоронных предприятий. 

Не так давно тульская делегация во главе с директором комбината спецобслуживания Русланом Миловановым ездила в Магнитогорск, где работа по инвентаризации кладбищ завершена полностью. Проводилась она с помощью программы (софта), идея создания которого принадлежит директору Магнитогорского муниципального предприятия «КПРУ» Евгению Могулевцеву. Теперь Евгений Анатольевич приехал на конференцию в качестве основного докладчика с презентацией своего продукта. 
 
По словам Могулевцева, возглавляемое им предприятие провело инвентаризацию поэтапно. Сначала были инвентаризованы бумажные носители (журналы захоронений) и отсняты на камеру все участки кладбища и все могилы, в общей сложности это более миллиона снимков!
 

Евгений Могулевцев

– После оцифровки данных на подробной электронной карте кладбища можно отыскать любой нужный участок, фотографию, фамилию, имя, отчество умершего и географические координаты с привязкой к месту поиска. 

Ещё одно весомое достоинство программы: она позволяет определить, кто из операторов ритуального рынка не платит налоги. То есть бизнес, который всегда имел теневую сторону, станет абсолютно прозрачным.
 
Руслан Милованов, директор МКУ «Комбинат специализированного обслуживания населения»:
 
Руслан Милованов

Руслан Милованов

– Предлагаемая магнитогорцами программа в принципе меняет систему инвентаризации. Она позволяет достоверно, в режиме реального времени отследить и скорректировать наиболее важные моменты работы любого участка кладбища. Выиграют от её внедрения и рядовые граждане, которые смогут найти могилу родственника, умершего 50-60 лет назад, на сайте буквально в один клик, сегодня они тратят на это огромное количество времени и сил. 

По словам Руслана Викторовича, о покупке программы речи пока не идёт, вопрос находится в стадии обсуждения. 
 

Цена вопроса

За один гектар инвентаризации (включая юридическое сопровождение) магнитогорцы просят 35 тысяч рублей. Перемножаем на площадь семидесяти четырёх тульских  кладбищ (это примерно 480 гектаров) и получаем сумму в 17 миллионов рублей. Найдёт ли такие средства город – пока неизвестно.  Но очень хочется, чтобы нашёл, потому что дело-то очень важное и нужное!
 

Похоронный бизнес станет прозрачным 

По словам директора Межрегиональной корпорации руководителей похоронных предприятий Андрея Викторовича Цветнова, Закон «О погребении и похоронном деле», принятый в 1996 году, сегодня устарел. В скором времени будет принят новый закон, который, в частности, перекроет доступ на рынок фирмам-однодневкам, дискредитирующим отрасль. По новым правилам у компании, оказывающей  ритуальные услуги, должно быть помещение, соответствующее санитарным нормам, специализированный транспорт  и обученный персонал со средним специальным образованием. 
 

Андрей Цветнов

– На данный момент в стране 70% кладбищ не существует, то есть в реале они есть, но официально не учтены. Границы погостов не соответствуют заявленным, 20-30% могил заброшены. Инвентаризация – это тот рычаг, который поможет сдвинуть проблему с места! Надеюсь, коллеги из Тулы найдут в этом вопросе поддержку у руководства города. 

Кстати

Необходимо сделать инвентаризацию!
 
Согласно законопроекту «О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», органы местного самоуправления обязаны провести инвентаризацию земельных участков, на которых расположены объекты похоронного назначения, до 1 января 2023 года.

 

Автор: Елена Рябикова, сегодня, в 10:23 0
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