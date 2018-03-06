Алексей Дюмин дал в Туле старт акции «Подарок новорожденному»

Фото Дмитрия Дзюбина.

В 2018 году каждый новорожденный ребенок получит подарок.

Старт акции «Подарок новорожденному» дал 6 марта губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рамках посещения родильного дома №1 г. Тулы им. В. С. Гумилевской.

Название «Центральный родильный дом» прочно закрепилось за роддомом №1. Его история насчитывает уже 91 год, он не закрывался даже в годы Великой Отечественной войны. Несмотря на все трудности и невзгоды, врачи продолжали помогать появляться на свет юным тулякам.

На сегодняшний день роддом обеспечен современным оборудованием.

Главный врач родильного дома №1 Тулы Елена Макарова:

Елена Макарова – Наше учреждение планирует закупить ультразвуковой аппарат экспертного класса. Наше учреждение проводит ультразвуковой скрининг, в том числе и женщинам из районов области. Новое оборудование позволит минимизировать врожденные пороки развития и благодаря этому снизить младенческую смертность.

По словам главврача, для решения кадрового вопроса роддом сотрудничает с вузами, например, с медицинским институтом при ТулГУ. Студенты проходят практику в роддоме, и некоторых из них впоследствии приглашают на постоянную работу. Также ведется работа с вузами других регионов. Так, в прошлом году на работу поступили пять молодых врачей. Двое из них – выпускники Рязанского медицинского института. Они приехали в Тулу благодаря региональной программе поддержки молодых специалистов.

– Родильный дом производит впечатление современного учреждения здравоохранения. Но, как и везде, требуется дальнейшая модернизация, внедрение новых технологий и непрерывное повышение квалификации персонала, – отметил Алексей Дюмин.

В том числе от квалификации врачей зависит улучшение демографической ситуации в регионе, что является одним из ключевых векторов развития Тульской области. В своем Послании Президент России Владимир Путин также назвал демографический вопрос в числе приоритетных.

– Мы уделяем большое внимание поддержке материнства и развитию инфраструктуры: поликлиники, роддома и перинатальные центры. На эти цели мы направляем бюджетные средства, а также стараемся привлекать внебюджетные источники. Приятно, что старт акции «Подарок новорожденному» мы запускаем именно в этом роддоме, одном из старейших в Туле, – отметил Алексей Дюмин.

В рамках посещения роддома губернатор пообщался с пациентками, поздравил их с рождением детей и наступающим Международным женским днем, а также вручил мамам подарки.

– В этом году совместно с социальными партнерами проводим акцию «Подарок новорожденному». Все женщины области, которые станут мамами, получат набор самых необходимых на первое время вещей. Не будем забегать вперед, но мы сделаем все возможное, чтобы продолжить эту акцию, – сказал губернатор.

Всего планируется вручить более 13 000 подарков.

Подарок вместе со свидетельством о рождении получат малыши, которые появились на свет в Тульской области.

В подарок входят предметы, необходимые в первые дни жизни новорожденных: комплект пеленок, боди, подгузники, специальный крем и присыпка, влажные салфетки и др. предметы.