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Погода в Туле на выходных: лёгкий мороз, снег и переменная облачность
Фото из архива MySlo

Погода в Туле на выходных: лёгкий мороз, снег и переменная облачность

Синоптики прогнозируют пониженное атмосферное давление и слабый ветер.

По данным сайта «Метеоинфо», в ближайшие четыре дня в Тульской области сильных заморозков не будет – ночью температура будет держаться в пределах 8-10 градусов ниже нуля, днём – до -3 градусов.

Ожидается переменная облачность, небольшой снег (до 1 мм). Ветер восточный, слабый – до пяти метров в секунду. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:36 +6
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