Погода в Туле на выходных: лёгкий мороз, снег и переменная облачность

Фото из архива MySlo

По данным сайта «Метеоинфо», в ближайшие четыре дня в Тульской области сильных заморозков не будет – ночью температура будет держаться в пределах 8-10 градусов ниже нуля, днём – до -3 градусов.

Ожидается переменная облачность, небольшой снег (до 1 мм). Ветер восточный, слабый – до пяти метров в секунду. Атмосферное давление низкое – 735-740 мм рт. ст.